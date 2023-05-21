Manisa FK, Pendikspor'a 5-1 mağlup oldu

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 5-1 mağlup oldu. Maçta Pendikspor'un üstünlüğü vardı ve 5 gol atarak maçı kazandı.