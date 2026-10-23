Manisa FK, Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

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? Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

?Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA