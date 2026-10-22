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Manisa FK, Muğlaspor yenilgisiyle 5 sezonda 3'üncü kez 9 maç galibiyetsiz kaldı

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Manisa FK, Muğlaspor yenilgisiyle 5 sezonda 3'üncü kez 9 maç galibiyetsiz kaldı
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Manisa Futbol Kulübü, evinde Muğlaspor'a 4-3 yenilerek üst üste 9 maç kazanamadı ve 5 sezonda bu seriyi 3'üncü kez yaşadı. Deplasmanda Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, kazanamazsa 1'inci Lig tarihindeki en kötü seriyi yakalayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Muğlaspor'a 4-3 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, toplam 5 sezonda 3'üncü kez üst üste 9 maç kazanamama serisi yakaladı.

Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk olarak 1'inci Lig'de 2021-22 sezonunda mücadele etti. Manisa ekibi o sene üst üste 9 maçını kazanamadı. 2021-22 sezonunda 4'üncü haftada başlayan kazanamama serisi 13'üncü haftada son buldu. Siyah-beyazlılar 2022-23'te ise en fazla 4 maçını art arda kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip 2023-24'te de yine 9 maçta galibiyet hasreti yaşadı. O sezon bu kez 5'inci haftada başlayan kötü seri 14'üncü haftada son buldu. Manisa FK, 2024-25'te 4, 2025-26'da ise 6 maçlık seri galibiyet hasreti çekti. Manisa FK bu sezon da yine üst üste 9 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Manisa FK, 3'üncü haftadan 11'inci haftaya 3 puan yüzü göremedi. Bu hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'la karşılayacak siyah-beyazlılar müsabakayı kazanamadığı takdirde 1'inci Lig tarihindeki en kötü seriyi yakalamış olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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