Manisa FK deplasmanda lider Erzurumspor FK ile oynayacak

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 11 maçını kazanarak liderliğe yükselen Erzurumspor FK, Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Manisa FK, Play-Off umutlarını sürdürmek için zorlu bir maça çıkıyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Arca Çorum FK'ya 1-0 yenilerek Play-Off yolunda yara alan Manisa Futbol Kulübü yarın 29'uncu hafta müsabakasında ligin formda lideri Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ligde son 11 maçını kazanarak zirveye kurulan Erzurumspor FK haftaya 60 puanla girerken, 10'uncu Manisa FK'nın ise 40 puanı bulunuyor.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz üst üste 11 maçını kazandı. Liderler ve evlerinde iyi futbol oynuyorlar. Biz de geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Play-Off umutlarımızı sürdürmek adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. Sezonun ilk devresinde Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
