Manisa FK, Kritik Maçta 1 Puanı Hanesine Yazdırdı

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yenilmesi halinde ateşe düşeceği maçta evinde Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak son hafta öncesi çok kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Geriye düştüğü maçı berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Ankaragücü ile birlikte 45 puana ulaştı. Son hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak Manisa FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor'un ardından ligden düşen dördüncü takım olmamaya çalışacak.

Ankaragücü'ne ikili averajda üstün olan Manisa ekibi, Ümraniyespor'u yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalışını ilen edecek. Başkent ekibi son hafta evinde Amed Sportif ile berebere kalırsa siyah-beyazlılara beraberlik de yetecek. Manisa FK'nın yenilmesi halinde ligde kalması için Ankaragücü'nün de yenilmesi gerekecek. Manisa FK olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda. 48 puana sahip Sakaryaspor ve Pendikspor ile aynı puana ulaşma ihtimali bulunan Manisa FK, tüm averaj hesaplarında avantajlı.

SON DÜDÜĞE KADAR

Son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, aldıkları 1 puanın önemine değindi. "Yenilseydik telafisi olmazdı" diyen deneyimli teknik adam, "Rakibimizin üst sıralar için hedefi vardı. Bizim de alt sıralardan kurtulmak için verdiğimiz mücadele var. Maça iyi başladık. İlk yarıda rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. İlk yarıda bir penaltı pozisyonumuz vardı ama hakem takdir hakkını bizden yana kullanmadı.Yüklendiğimiz dakikalarda kontra ataktan kalemize gelen topta penaltı oldu. Penaltıdan sonra oyuncularım çok iyi bir mücadele sergiledi. Sonrasında beraberlik golünü attık. Biz sahada şahsiyetimizle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.