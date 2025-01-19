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Manisa FK, İstanbulspor'a 1-0 Yenildi; Teknik Adamlar Maç Değerlendirmesi Yaptı

Manisa FK, İstanbulspor'a 1-0 Yenildi; Teknik Adamlar Maç Değerlendirmesi Yaptı
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktörler Mesut Tüfenkoğlu ve Osman Zeki Korkmaz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Manisa FK- İstanbulspor maçının ardından her iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK'nın teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "Üzgünüz. Kazanmayı arzuladığımız bir müsabakaya çıktık. Ama kazanıp üç puan alıp yukarılarda kendimize yer edinme düşüncesindeydik. Ama oyun dengeli bir şekilde giderken karşılık giderken karambolden bir pozisyonda 61. dakikada kalemizde golü gördük. Oyunu tekrar kontrol edip mücadelemizi sürdürdük ama yeterli olmadı bu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Eksiklerimizi giderip Sakarya müsabakasına hazırlanmak bizim için önemli bir konu oldu. İstanbulspor'a başarılar dilerim" dedi.

Korkmaz: "Baştan sona üstün oynadığımız bir maçtı"

İstanbulspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, "Maçın başından sonuna üstün oynadığımız bir karşılaşmaydı. Özellikle ikinci yarısında hücum çözümlemelerinde taktik anlayışı çok daha iyi bilen futbolcu arkadaşlar maçı hem seyir zevki açısından hem hafta boyunca çalıştığımız strateji uygulaması açısından gayet iyilerdi. Baştan sona dediğim gibi üstün oynadığımız bir maçtı. Futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Ligin ilk yarısı itibariyle çok elde olmayan aslında bize yakışmayan sonuçlar aldık. Ligin ikinci yarısında başlangıcımız daha disiplinli ve dolu dolu oldu. Futbolcu arkadaşlarımız ligin ikinci yarısında ne yapacaklarını, hangi disiplinle hangi motivasyonla hareket edeceklerini bu maçta gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübüne de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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