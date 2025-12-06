Haberler

Manisa FK, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek

Manisa FK, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Manisa Futbol Kulübü, orta sıralarda bulunan İmaj Altyapı Vanspor ile evinde karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Balcı, galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Pendikspor'a 2-0 yenilip 13 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde orta sıralarda yer alan İmaj Altyapı Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK teknik direktörü Mustafa Balcı sahadan galibiyetle ayrılarak ateş hattından çıkacaklarına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.