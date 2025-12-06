Manisa FK, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek
1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Manisa Futbol Kulübü, orta sıralarda bulunan İmaj Altyapı Vanspor ile evinde karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Balcı, galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Pendikspor'a 2-0 yenilip 13 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde orta sıralarda yer alan İmaj Altyapı Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK teknik direktörü Mustafa Balcı sahadan galibiyetle ayrılarak ateş hattından çıkacaklarına inandığını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor