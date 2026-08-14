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Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'u Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'u Ağırlayacak
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Trendyol 1'inci Lig'de sezona Boluspor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü, yarın aylar sonra taraftarıyla buluşacağı ilk iç saha maçında Vanspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Van'daki stat sıkıntısı nedeniyle iç saha maçlarını Manisa Akhisar'da oynayan Vanspor ise ilk hafta Kayserispor'a 2-0 mağlup olmuştu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona Boluspor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü, yarın aylar sonra taraftarıyla buluşacağı ilk iç saha maçında Vanspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği mücadele saat 21.30'da başlayacak. Van'daki stat sıkıntısı nedeniyle iç saha maçlarını Türkiye'nin diğer ucunda yer alan kente bin 740 kilometre mesafedeki Manisa Akhisar'da oynayan Vanspor ilk hafta Kayserispor'a 2-0 yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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