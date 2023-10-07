Manisa FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap'ın yönettiği maçta goller Kasongo ve Kerim Frei'den geldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Şenol Bektaş
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Gakpa (Dk. 86 Muhammed Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Tugay Kacar), Korenica (Dk. 70 Bekir Karadeniz) Diallo (Dk. 46 Topalli), Kerim Frei (Dk.79 Doğukan Emeksiz), Lima
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Rotman (Dk. 79 Burak Süleyman), Mikail Okyar (Dk. 63 Hasan Kılıç), Roshi (Dk. 63 Rashad Muhammed), Sinan Kurt (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Valle (Dk. 79 Simon), Kasongo
Goller: Dk. 38 Kasongo (Penaltıdan) ( Sakaryaspor ), Dk.45 Kerim Frei ( Manisa FK)
Sarı Kartlar: Dk. 17 Donkor, Dk. 45+4 Sinan Kurt ( Sakaryaspor ) Dk.45+2 Gakpa, Dk. 45+3 Burak Altıparmak, Dk. 51 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90 Kaan Kanak, Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz ( Manisa FK),
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.