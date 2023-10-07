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Manisa FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap'ın yönettiği maçta goller Kasongo ve Kerim Frei'den geldi.