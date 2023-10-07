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Manisa FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap'ın yönettiği maçta goller Kasongo ve Kerim Frei'den geldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Şenol Bektaş

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Gakpa (Dk. 86 Muhammed Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Tugay Kacar), Korenica (Dk. 70 Bekir Karadeniz) Diallo (Dk. 46 Topalli), Kerim Frei (Dk.79 Doğukan Emeksiz), Lima

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Rotman (Dk. 79 Burak Süleyman), Mikail Okyar (Dk. 63 Hasan Kılıç), Roshi (Dk. 63 Rashad Muhammed), Sinan Kurt (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Valle (Dk. 79 Simon), Kasongo

Goller: Dk. 38 Kasongo (Penaltıdan) ( Sakaryaspor ), Dk.45 Kerim Frei ( Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 17 Donkor, Dk. 45+4 Sinan Kurt ( Sakaryaspor ) Dk.45+2 Gakpa, Dk. 45+3 Burak Altıparmak, Dk. 51 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90 Kaan Kanak, Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz ( Manisa FK),

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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