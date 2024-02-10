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Manisa FK, Giresunspor'u konuk edecek

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Manisa Futbol Kulübü, alt sıralardan çıkış yapmak için son sıradaki Giresunspor'u ağırlayacak. Manisa FK, transferde son gün anlaşmaya vardığı yeni oyuncularla güçlendi.

MANİSA,

1'inci Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayıp alt sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü yarın son sıradaki Giresunspor'u çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Ligde son iki maçını kaybeden siyah-beyazlı ekibin 23 puanı bulunuyor. Transfer yasağını kaldıramayan Giresunspor ise 7 puanla dibe demir atmış durumda. Bu randevuyla tadilatın ardından yıllar sonra ilk kez kavuştuğu 19 Mayıs Stadı'nda ikinci maçına çıkacak Manisa FK, bu statta oynadığı ilk karşılaşmada Erzurumspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzmüştü.

TRANSFERDE SON GÜN BEREKETİ

Manisa FK'nın ara transferin son gününde anlaşmaya vardığı Sivassporlu 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı. Siyah-beyazlılar yine Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan 30 yaşındaki Arnavut forvet Eduart Rroca'yı da kiraladı. Son gün Manisa FK'dan ayrılan Fransız orta saha Marvin Gakpa, Bandırmaspor'a imza atarken, kadrodaki gençlerden Muhammed Enes Kiprit Şanlıurfaspor'a, Samet Karabatak Kastamonuspor'a, Yunus Emre Dursun Somaspor'a, Osman Burak Destan'ın Zonguldak Kömürspor'a, Ömer Faruk Çalışkan Belediye Derincespor'a, Mehmet Ali Çelik ise Bergama Sportif'e kiralık gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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