Manisa FK, Esenler Erokspor'a 4-3 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 4-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16.dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Burak'ın kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kaleci Birkan'ın sağından filelerle buluştu. 1-0

18. dakikada Burak, sol kanat son çizgide rakibinden sıyrılarak topu müsait pozisyondaki arkadaşı Yusuf'un önüne bıraktı. Yusuf'un ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

31. dakikada Esenler Erokspor'da Alperen'in kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunmasında Ayberk topu uzaklaştırmak isterken elle müdahalede bulundu. Hakem Melih Kurt penaltı kararı verdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

50. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Ayberk, rakip ceza sahası içerisinde Faye tarafından yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Melih Kurt, maçta bir kez daha penaltı kararı verdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanan Benrahou, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 3-1

61.dakikada Amilton'un sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde savunmadan önce topa ayak koyan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

75.dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Berat, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Boşta kalan topu iyi takip eden Kayode, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3

90+4.dakikada Berat'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Mikail kafayla altıpasın içerisine indirdi. Kale çizgisinin önünde boşta kalan topa Catakovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 3-4

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Bartu, Ada, Yusuf, Toure (Fırat dk. 90+10), Lindseth, Kadir (Muhammed Enes dk. 79), Benrahou, Burak (Yunus Emre dk. 83), Diony (Herelle dk. 69)

Yedekler: Samet, Osman, Emre, Oğuzhan, Fırat, Umut Can, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Esenler Erokspor: Birkan, Eray (Jack dk. 90), Tugay, Nzaba, Hayrullah, Mikail, Amilton, Alper (Recep dk. 59), Kanga (Catakovic dk. 90), Faye (Berat dk. 59), Kayode (Anıl dk. 90+5)

Yedekler: Arda, Onur, Anıl, Recep, Altar Han, Enes, Harun

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Burak (dk.16), Yusuf (dk. 18), Benrahou (dk.55 pen.) (Manisa FK), Kanga (dk.33 pen.), Kayode (dk. 61 ve 75), Catakovic (dk. 90+4) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Yusuf, Ayberk (Manisa FK), Faye, Kayode (Esenler Erokspor) - MANİSA