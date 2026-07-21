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Manisa FK, 2'nci etap kampına başladı

Manisa FK, 2'nci etap kampına başladı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 1. etabı tamamlayan Manisa FK, 3 günlük iznin ardından 2. etap çalışmalarına başladı.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Manisa FK, 3 günlük iznin ardından Kayseri'de 2'nci etap çalışmalarına başladı.

Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamladı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından dün 2'nci etap çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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