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Manisa FK, El Maestro'yla ilk maçında deplasmanda Mardin 1969'a konuk olacak

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Manisa FK, El Maestro'yla ilk maçında deplasmanda Mardin 1969'a konuk olacak
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Manisa FK, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro yönetimindeki ilk maçında yarın deplasmanda Mardin 1969 ile karşılaşacak. 10 puanlı Manisa ekibi averajla düşme hattının üzerinde bulunurken, 18 puanlı Mardin 1969 play-off hattında 7'nci sırada yer alıyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın yeni teknik direktörü Nestor El Maestro önderliğindeki ilk maçında deplasmanda Mardin 1969 ile karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 12'nci haftanın kapanış mücadelesinde Hakan Ülker düdük çalacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kalan 10 puanlı Manisa ekibi, haftaya averajla düşme hattının üzerinde girdi. Mardin takımı ise 18 puanla play-off hattında 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 43 yaşındaki Sırp teknik patron El Maestro ile çıkış yakalamak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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