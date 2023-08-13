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Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi. Maçta goller Dk. 64 ve 90+8'de Lima'dan geldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Kılınç, Atila Turan, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Amaral), Fofana, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 65 Kouakou), Atabey Çiçek (Dk. 85 Okan Eken)

Manisa FK: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 74 Doğukan Emeksiz), Tugay Kacar (Dk. 79 Gakpa), Burak Altıparmak (Dk. 88 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 88 Tabla), Oğuz Gürbulak, Lima

Goller: Dk. 64 ve 90+8 Lima ( Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

Yusuf Abdioğlu Trendyol Manisa Lima Spor Haberler

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