Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Salih TEKİN / ERZURUM, -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk. 90+7 Hüseyin Mevlütoğlu), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Rosheuvel, Eren Tozlu

MANİSA FK: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber (Dk. 90+6 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Burak Altıparmak (Dk. 90 Domgjoni), Tugay Kacar, Diallo (Dk. 90 Cissokho), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Lima

SARI KARTLAR: Ayberk Karapo, Kaan Kanak ( Manisa FK)

GOLLER: Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK) - Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak ( Manisa FK)

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yendi.

4'üncü dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

15'inci dakikada Manisa FK öne geçti. Erzurumspor FK ceza alanı çizgisinde Oğuz Gürbulak, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

20'nci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Rosheuvel, ceza alanı önünden sert vurdu, kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.

Manisa FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

46'ncı dakikada Erzurumspor ceza alanına giren Lima'nın sert şutunda top Mustafa Yumlu'ya çarparak kornere gitti.

48'inci dakikada Rosheuvel'in pasıyla buluşan Eren Tozlu'nun sert şutunda top kaleci Alperen'den döndü. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Özgür Sert'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha Alperen'de kaldı.

51'inci dakikada Erzurumspor FK beraberliği yakaladı. Orhan Ovacıklı'nın uzun taç atışında Yakup, savunmadan seken topa sert vurarak ağlara gönderdi: 1-1.

64'üncü dakikada Diallo'nun ortasına geriden çıkarak yükselen Burak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

79'uncu dakikada gelişen Erzurumspor atağında Rosheuvel, ceza alanındaki Eren Tozlu'ya pas çıkardı. Müsait durumdaki Eren Tozlu'nun şutunda top kaleci Alperen'den döndü.

88'inci dakikada Sefa'nın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı Manisa FK 2-1 kazandı.

ERZURUMSPOR FK, AYLAR SONRA SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Son olarak 4 Şubat 2023'te sahasında maça çıkan Erzurumspor FK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kazım Karabekir Stadyumu'nun hasar görmesi sebebiyle yaklaşık 7 ay sonra seyircisiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşan Erzurumspor FK, mücadeleden 2-1 yenilgiyle ayrıldı.