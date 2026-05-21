Manisa FK U19 Takımı'na Şampiyonluk Teşekkürü: 'Gurur Duyuyoruz'

U19 Gelişim Ligi'nde sezonu 70 puanla lider tamamlayan ve ardından play-off'larda mutlu sona ulaşıp şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'ne yönetimden teşekkür geldi. Geçen hafta önemli bir başarıya imza atıp kupa sevinci yaşayan genç oyuncularla gurur duyduklarını belirten yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, "Sergilediği özverili performansla Türkiye Şampiyonu olan U19 Takımımızın başarısı Manisa Futbol Kulübü ailesi olarak bizleri gururlandırmıştır Ekibimizin her birini yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Manisa futbolu için çok önemli olan başarıyı sosyal medya hesaplarından kutlayan Manisa spor, Yunusemre Belediye spor, Manisa Yıldız spor FK, Karaköy spor, Horozköy spor ve Pınargücü SK başta olmak üzere tüm futbol camiasının tebrik mesajları bizleri onurlandırmıştır" denildi.

Manisa FK yönetimi Manisa gençliği adına çalışmaların süreceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Futbolun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda tüm kulüplerimizle ve futbol paydaşlarımızla Manisa futbolu için, Manisa gençliği için el birliği ile çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nin köklerini aldığı bu topraklardan yetişecek her futbolcunun, milli takımlarımıza kazandıracağımız her sporcunun ve Türk futboluna sunacağımız her yeteneğin bu birliktelikle daha güçlü olacağına inancımız tam. Bu vesileyle, U19 Takımımızın şampiyonluğunu kutlayan, gururumuza ortak olan tüm spor camiasına, futbol paydaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz"

