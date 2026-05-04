Manisa FK'dan dalgalı sezon

Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'i 55 puanla 9. sırada tamamladı. Sezon boyunca istikrarsız bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, play-off hattının dışında kaldı.

38 haftalık maratonda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde eden Manisa temsilcisi, rakip fileleri 57 kez havalandırırken kalesinde 56 gol gördü. Artı 1 averajla sezonu tamamlayan ekip, özellikle kritik haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaştı.

Sezonun dikkat çeken detaylarından biri ise Manisa FK'nın sürpriz sonuçları oldu. Ligi eksi 57 puanla son sırada tamamlayarak küme düşen Adana Demirspor, sezon boyunca aldığı tek galibiyeti Manisa FK karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Bu sonuç, siyah-beyazlılar adına sezonun en çarpıcı kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

Manisa FK, en farklı mağlubiyetini ise deplasmanda Erzurumspor karşısında 8-1'lik skorla yaşadı. Öte yandan siyah-beyazlı ekip, en farklı galibiyetlerini 5-0'lık sonuçlarla hem küme düşen Adana Demirspor hem de Sakaryaspor karşısında aldı.

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Manisa FK'da, yönetimin yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve teknik planlama konusunda kapsamlı bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Hedefin ise yeniden üst sıralar ve Süper Lig mücadelesi olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı