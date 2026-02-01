Haberler

Manisa FK, Iğdır deplasmanında berabere kaldı

Güncelleme:
Iğdır FK ile berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın liderliğinde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 18 puan toplayan ekip, düşme hattından kurtulup Play-Off potasına yaklaşmaya başladı.

1'inci Lig'de Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yenilgiyi unuttu. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son olarak Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Manisa FK daha sonra Vanspor, Serikspor (D), Sakaryaspor (D), Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını kazanıp, Ankara Keçiörengücü, Hatayspor (D) ve Iğdır FK (D) ile berabere kaldı.

Bu periyotta 18 puanı hanesine yazdıran Manisa FK hızla düşme hattından kurtulup, Play-Off potasına yaklaştı. Önceki hafta oynanan Manisa Futbol Kulübü-İstanbulspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Mustafa Dalcı, Iğdır'da takımın başında yer alamadı. Gelen başarılı sonuçların ardından ilk 7 hayali kurmaya başlayan Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
