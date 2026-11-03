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Manisa FK'da Sylla ve Anziani, takımın 21 golünün 14'üne imza attı

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Manisa FK'da Sylla ve Anziani, takımın 21 golünün 14'üne imza attı
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Manisa FK, evinde Batman Petrolspor'u Sylla'nın golleriyle 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini bitirerek düşme hattından çıktı. Takımın 21 golünün 14'ünü kaydeden ikiliden Anziani 13 maçta 8, Sylla 11 maçta 6 gol attı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Batman Petrolspor'u Cheikne Sylla'nın golleriyle 2-1 yenerek 10 maçlık kazanamama serisini noktalayan ve düşme hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü'nde iki oyuncu gol yükünü üstlendi. Batman Petrolspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Malili golcü Sylla ile Fransız orta saha Julian Anziani takımın attığı 21 golün 14'ünü kaydetti.

Anziani bu sezon siyah-beyazlı formayı 13 maçta terletirken, 8 kez fileleri sarsıp takımın en skoreri oldu. Tecrübeli golcü Sylla ise 11 müsabakada boy gösterdi. Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen 32 yaşındaki Sylla, 6 gol kaydetti. Anziani ve Sylla'nın skorer oyunu ilerleyen haftalar için Manisa FK'ya umut verdi. Manisa FK bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında terleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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