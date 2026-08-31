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Manisa FK, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Manisa FK, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 3 Eylül'de Ankara'da Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenmanda ısınma, top kapma ve dar alan oyunları yapıldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 3 Eylül Perşembe günü Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmanın devamında dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Manisa FK, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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