Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı forvet Eros Grezda'dan sonra daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kör'le sözleşme imzalarken, Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Batuhan'ı kulübü Trabzonspor'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine yönetimden Seyit Ali Özmen katıldı.

İmza töreninde konuşan Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.