Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı forvet Eros Grezda'dan sonra daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kör'le sözleşme imzalarken, Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib ile prensip anlaşmasına vardı.

 - Güncelleme:

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı forvet Eros Grezda'dan sonra daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kör'le sözleşme imzalarken, Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Batuhan'ı kulübü Trabzonspor'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine yönetimden Seyit Ali Özmen katıldı.

İmza töreninde konuşan Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa FK'nın sözleşme imzalamaya hazırlandığı Rus kökenli Alman futbolcu Edgar Prib, kariyerinde yıllarca Bundesliga'da Greuther Fürth, Hannover 96 formalarını da giydi.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Fortuna Düsseldorf Batuhan Kör Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title