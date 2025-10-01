Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.Manisa FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çorum'a hareket edecek. Çorum FK - Manisa FK karşılaşması 3 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak. - MANİSA