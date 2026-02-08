Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, Boluspor'u 4-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Manisa FK'de Diony, penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik) Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez) Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+4 Ahmet Şen) Yusuf Talum (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit) Diony

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia, Liço, Barış Alıcı (Dk. 72 Devran Şenyurt) Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Mustafa Alptekin Çaylı), Rasheed, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 9 Ayberk Karapo, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed ( Boluspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 63 Balburdia ( Boluspor ), Dk. 90+5 Adekanye (yedek kulübesinde) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 59 Yusuf Talum, Dk. 68 Lindseth, Dk. 70 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 71 Lima, Dk. 79 Gökhan Akkan ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Öte yandan Manisa FK'den Diony, 36. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
