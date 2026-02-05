Haberler

Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, 8 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesinde antrenmanlarına teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Şut-orta çalışmalarıyla devam eden idman, taktik oyunlarla sona erdi.

Manisa FK'nın, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi. - MANİSA

