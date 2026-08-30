Ege derbisinde gülen olmadı: 0-0

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Asen Albayrak, Ömer Aydın, Esra Arıkboğa

MANİSA FK: Vedat - Kadir, Herelle, Atakan, Yasin, Toure, Vargas (Dk. 86 Lemina), Benrahou (Dk. 86 Ahmet), Anziani, Yusuf (Dk. 81 Osman), Sylla

BODRUM FK: Sousa - Berşan, Ali Aytemur, İsmail, Emre, Yusuf, Adem (Dk. 63 Brazao), Enes (Dk. 63 Providence), Boran (Dk. 84 Ege Arslan), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Dk. 84 Kerem)

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında iki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü, 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Geçen haftayı beraberlikle bitiren iki takımın çabaları gol getirmedi, müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0. Bu sonucun ardından Manisa FK takımı puanını 8'e çıkardı. Bodrum FK ise 3 puana ulaştı ancak henüz galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı