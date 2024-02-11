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Manisa FK, Bitexen Giresunspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Manisa FK'nın gollerini Dokanovic ve John Mary attı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

Manisa FK: Eren Karataş, Sertan Taşqın (Dk. 88 Bedirhan Altunbaş), Muhammet Ensar Akgün, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Kerim Frei (Dk. 75 Burak Altıparmak), Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Kazımcan Kahya), Dokanovic, John Mary, Topalli (Dk. 87 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 75 Diallo)

Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Şahin Dik (Dk. 88 Ali Emirhan Akçay), Mert Han Kurt, Talha Ülvan (Dk. 89 Ahmet Lütfü Kara), Mehmet Keskin, Kasım Alperen Köşker (Dk. 90 Furkan Arda Kabaca), Enishan Ceylan (Dk. 63 Furkan Kütük), Muhammet Turhan (Dk. 63 Emre Nizam)

Goller: Dk. 9 Dokanovic, Dk. 62 John Mary (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor ), Dk. 80 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Doğukan Emeksiz (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Sinan Osmanoğlu Giresunspor Trendyol Manisa Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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