Manisa FK, Birama Toure ile Anlaştı

1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün takımda geçen sezon da forma giyen orta saha oyuncusu Birama Toure ile tekrar anlaştığı ortaya çıktı. Toure'nin lisansının 5 Ağustos'ta Futbol Federasyonu'ndan alındığı ancak oyuncunun Manisa'yla çıktığı ilk antrenmanda sakatlık yaşadığı öğrenildi. Toure'nin son durumu açıklanmadı. 33 yaşındaki Malili ön libero geçen sezon ara transfer döneminde geldiği Manisa'da 13 lig maçında forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor