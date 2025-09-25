Manisa FK, Bandırmaspor'u Mağlup Ederek 3 Puan Aldı

1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Manisa Futbol Kulübü haftalar sonra çıkışa geçti. Son 4 lig müsabakasında İstanbulspor (D) ve Iğdır FK ile berabere kalıp Boluspor (D) ve Esenler Erokspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Bandırma'da galibiyet hasretine son verdi. Haftalar sonra galip gelen Manisa temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini alıp 8 puana ulaştı. Manisa FK'nın yaz döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Fransız golcü Lois Diony eski takımına karşı şov yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli golcü 27'nci dakikada Manisa FK'yı 1-0 öne geçiren golü atarken, 71'inci dakikada da 4'üncü golü kaydederek yıldızlaştı. Lois Diony, 7 maçta gol sayısını 4'e çıkardı.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Kazanamamanın verdiği baskıyı ortadan kaldırdıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık. İlk devrede 2 farklı üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarının başlarında golü yesek de takımımız kazanma motivasyonunu kaybetmedi. Önemli bir deplasmandan 3 puanla döndük. Bu galibiyetle birlikte moral ve motivasyonumuzu üst seviyeye çıkarıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 28 Eylül Pazar günü 8'inci hafta müsabakasında evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.