Manisa FK, Bandırmaspor'u 4-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Manisa FK'nın gollerini Diony (2), Benrahou ve Burak Süleyman attı. Bandırmaspor'un tek golü ise Atınç Nukan'dan geldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque
Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, ( Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Emirhan Acar, Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Cissokho ( Manisa FK)
