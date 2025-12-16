Manisa FK, bahis cezası yiyen 3 futbolcusuyla ilişkisini kesti

TFF 1. Lig'de üst üste iki maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve küme düşme potasından kurtulan Manisa Futbol Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

3 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manisa FK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında tutuklanan, Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra bahis oynadığı için bir süre sahalardan uzak kalacak olan Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshederek TFF'ye bildirdi.

İKİ OYUNCUNUN CEZASI 6 AY

Bartu Göçmen ve Fırat İnal da bahis soruşturması kapsamından PFDK tarafından 6 ay men cezasına çarptırılmıştı. Bahis soruşturmasında PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samet Karabatak'ın ise sözleşmesi devam ediyor.