Manisa FK, bahis cezası yiyen 3 futbolcusuyla ilişkisini kesti

1. Lig ekibi Manisa FK, bahis soruşturması kapsamından PFDK tarafından ceza alan Kadir Kaan Yurdakul ,Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshederek TFF'ye bildirdi.

  Manisa FK, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Kadir Kaan Yurdakul ile 6 ay men cezası alan Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetti.
  Bartu Göçmen ve Fırat İnal, PFDK tarafından bahis nedeniyle 6 ay men cezası aldı.
  Samet Karabatak, bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen Manisa FK ile sözleşmesi devam ediyor.

TFF 1. Lig'de üst üste iki maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve küme düşme potasından kurtulan Manisa Futbol Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

3 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manisa FK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında tutuklanan, Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra bahis oynadığı için bir süre sahalardan uzak kalacak olan Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshederek TFF'ye bildirdi.

İKİ OYUNCUNUN CEZASI 6 AY

Bartu Göçmen ve Fırat İnal da bahis soruşturması kapsamından PFDK tarafından 6 ay men cezasına çarptırılmıştı. Bahis soruşturmasında PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samet Karabatak'ın ise sözleşmesi devam ediyor.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

