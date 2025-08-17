Manisa FK, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Kadir Kaan Yurdakul ve Muhammed Enes Kiprit (penaltıdan) kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Umut Erdem (Dk. 44 Ayberk Karapo), Ada İbik, Bartu Göçmen, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 78 Yunus Yüce), Adekanye (Dk. 77 Emre Akboğa), Lindseth, Burak Süleyman (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Diony (Dk. 90+1 Fırat İnal)

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Engin Can Aksoy (Dk. 90 Deniz Aksoy), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 79 Ünal Emre Durmuşhan), Kilama, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo, Görkem Sağlam

Goller: Dk. 46 Bamgboye (Atakaş Hatayspor ), Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 22 Cissokho (Manisa FK)

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
