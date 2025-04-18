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Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 Mağlup Etti

Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Goller Minchev ve Bartu'dan gelirken, Ankaragücü'nün tek golü Kwabena'dan geldi.

Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Manisa FK sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Manisa FK atağında Oğuz'un sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte rakibine rağmen iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Ankaragücü atağında Rotariu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Alperen topu son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Oğuz'un ceza sahası arkasına ortaladığı topa yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 2-0

54. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı korner atışında Rotariu'nun sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 2-1

72. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuran Kadir Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu

Manisa FK: Alperen, Yusuf (Oktay dk. 85), Bartu, Arslanagic, Umut, Toure, Cissokho, Osuji (Kadir Kaan dk. 65), Oğuz (Ramirez dk. 79), Fofana (Ensar dk. 85), Minchev (Muhammed Enes dk. 79)

Yedekler: Eren, Kazım Can, Kaan, Birkan, Efe Taylan

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

MKE Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert (Özgür dk. 75), Mahmut, Halil (Schulz dk. 66), Dalcio, Osman (Yusuf Emre dk. 46), Rotariu, Kwabena, Cephas (Bajic dk.66), Laura (Ali Kaan dk. 75)

Yedekler: Görkem, Aleksis, Cem Tuna, Rakoczy, Hayrullah

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Minchev (dk. 28), Bartu (dk. 45+1) (Manisa FK), Kwabena (dk. 54) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Osman, Yusuf Emre, Özgür (MKE Ankaragücü), Bartu, Yusuf, Cissokho (Manisa FK) - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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