Manisa FK'da Keçiörengücü mesaisi başladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 20 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Orta-şut çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA