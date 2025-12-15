Haberler

Manisa FK'da Keçiörengücü mesaisi başladı

Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşması için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, orta-şut çalışmalarıyla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 20 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Orta-şut çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
