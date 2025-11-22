Haberler

Manisa FK, Adana Demirspor'u 5-0 ile Geçerek 3 Puan Kazandı

Güncelleme:
1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile çıktığı ilk maçta önemli bir başarı elde eden Manisa FK, 13 puana yükselerek umut tazeledi.

1'inci Lig'de haftaya düşme hattında giren Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından sonuncu Adana Demirspor'u evinde 5-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başardı. Kötü sonuçların ardından teknik direktör Taner Taşkın'la yollarını ayırıp Mustafa Dalcı'yı dümene geçiren siyah-beyazlılar yeni teknik adamıyla çıktığı ilk müsabakadan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadı. Ligdeki 3'üncü galibiyetini elde eden Manisa FK, 13 puana yükselip umut tazeledi.

Takımın başında ilk maçına çıkan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Maç özelinde çok fazla söylenecek bir şey yok. Tabii ki bu maça çok ciddi hazırlandık. Bizim amacımız bu maçı kazanmak, kazanırken de bir şeyleri kaybetmemek, işte oyuncu kaybetmemek, sakatlanmamak, kırmızı kart görmemek gibi durumlar önceliğimizdi. Dolayısıyla çok şükür maçımızı kazandık. Bu bizim için bir başlangıçtı. Oyuncularımız için bir özgüvendi, ihtiyaçları vardı. Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
