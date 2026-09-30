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Manisa FK, 2013 doğumlu Bedirhan Karaca'yı altyapısına kattı

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Manisa Futbol Kulübü, Bergamaspor altyapısında forma giyen 2013 doğumlu hücum oyuncusu Bedirhan Karaca'yı transfer etti. Bergamaspor, yetiştirme bedeli dahil hiçbir maddi talepte bulunmazken birçok kulübün ilgilendiği Karaca tercihini Manisa FK'dan yana kullandı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısına takviye gerçekleştirdi. Yetiştirdiği genç oyuncuları vitrine çıkaran siyah-beyazlılar Bergamaspor altyapısında forma giyen 2013 doğumlu hücum oyuncusu Bedirhan Karaca'yı transfer etti. Bergamaspor, genç oyuncunun gelişimi için transfer sürecinde herhangi bir maddi talepte bulunmadı. Gelişimi ve geleceği adına birçok kulübün ilgilendiği genç futbolcu Bedirhan Karaca, tercihini Manisa FK'dan yana kullandı. Transfer sürecinde kulüp odaklı finansal beklentilerin önüne sporcunun gelişimini ortaya koyan Bergamaspor yönetimi, oyuncunun önünü açmak amacıyla yetiştirme bedeli dahil olmak üzere kulüp adına hiçbir maddi talepte bulunmadı. Bergamaspor yetkilileri, Bedirhan Karaca'yı Manisa'ya götürerek yeni takımının tesislerine yerleşmesine bizzat eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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