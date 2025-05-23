Manisa'da Türkiye'nin İlk Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi Kuruluyor

Manisa'da Türkiye'nin İlk Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi Kuruluyor
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yapılacak olan Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi'nin Türkiye'de ilk olacağını müjdeledi. Merkezin, 17 bin metrekarelik alanda kıl çadırlar ile hizmet vereceği belirtildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Spil Dağı Milli Parkı içerisine "Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi" kurulmasına yönelik gerekli onayların alındığını belirterek, bu merkezin Türkiye'de ilk olacağını ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'da Kula ve Kırkağaç'tan sonra üçüncü gençlik kamp merkezinin Spil Dağı Milli Parkı'nda kurulacağını müjdeledi. Merkezin 17 bin metrekarelik alan içerisinde, konaklamaların ise kıl çadırlar şeklinde tasarlanacağını ifade eden Öztürk, "Yakın zamanda inşallah üçüncü gençlik kampımızı da Manisa'ya kazandıracağız. Manisa milletvekillerimizin, valimizin destekleri ve Bakanımızın takdiriyle Spil Dağı Milli Parkı içerisinde kıl çadır kamp merkezi yapılması için gerekli onaylar alındı. Bu kamp merkezi Türkiye'de ilk, dünyaya örnek bir kamp merkezi olacak" diye konuştu.

"110 bin üyemizle Türkiye'de ilk 10 içindeyiz"

Manisa'da gençlik merkezi faaliyetleri bakımından Türkiye genelinde iyi konumda olduklarını vurgulayan İl Müdürü Öztürk, "Manisa'daki gençlik merkezlerinde yaklaşık 110 bin üyemiz var. 4 bin çocuğumuz aktif olarak Manisa gençliğine hizmet ediyor, bu ciddi bir rakam. Gençlik merkezlerinde gençlik faaliyetlerimiz ile Türkiye'de ilk 10 il içerisindeyiz" dedi.

Kıl çadır kamp merkezinin, Spil Dağı zirvesindeki at alanı günübirlik piknik alanından Turan Bayrak Tepe'ye çıkan yol üzerindeki karavan park alanın alt kısmında bulunan 17 dönümlük alanda önümüzdeki yaz ayları içerisinde kurulması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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