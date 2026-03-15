Masa tenisi turnuvasında birincilik Merkezefendi'nin

Masa tenisi turnuvasında birincilik Merkezefendi'nin
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci oldu. Sağlık çalışanları arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada dereceye giren takımlara kupa verildi.

Manisa'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanları arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlık Çalışanları Arası Masa Tenisi Turnuvası" büyük bir heyecana sahne oldu. Manisa'daki sağlık kurumlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk ipini Merkezefendi Devlet Hastanesi göğüsledi.

Sağlık personelinin motivasyonunu artırmak ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla takım halinde gerçekleştirilen turnuva, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Günlük yoğun çalışma temposunda hayat kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanları, bu kez masa başında kupa için ter döktü.

Dereceye giren takımlara kupa verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları arasında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci olurken, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü ikinci, Saruhanlı Devlet Hastanesi ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
