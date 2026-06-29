Manisa'da GSB Spor Okulları ile 36 branşta ücretsiz spor eğitimi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın 2026 yılı açılışı Manisa'da gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle, Manisa'nın 17 ilçesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kursları başladı.

Açılış törenine Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, jimnastik, eskrim ve judo branşlarında sporcular tarafından gösteriler sunuldu.

"Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde 4-18 yaş arası çocuk ve gençlere uzman antrenörler eşliğinde 36 farklı branşta ücretsiz sportif eğitimler verilecek.

GSB Engelsiz Spor Okulları ile de özel ihtiyaçlı bireylerin sporla buluşması, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla başvuru oluşturabilecek. Ayrıca Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe gençlik ve spor müdürlüklerine başvurarak çocuklarını istedikleri spor branşına kayıt ettirebilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz boyunca devam edecek spor okullarıyla çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli, eğlenceli ve hareketli geçirmelerini sağlamayı, aynı zamanda geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, çocukları ve gençleri yaz tatilini sporla değerlendirmeye davet ederek, "GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz dönemini verimli, sağlıklı ve hareketli geçirmelerini amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı ücretsiz spor kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı