Manisa'da GSB Spor Okulları için kayıtlar başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında, 2026 yılı yaz dönemi kayıtları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, merkez ve 17 ilçede gerçekleştirilecek GSB Spor Okulları'nda, 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere farklı branşlarda ücretsiz spor eğitimi verilecek. Eğitimler, İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak.

GSB Spor Okulları kapsamında atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, voleybol, tenis, muay thai, wushu, atıcılık, bisiklet, satranç, çim hokeyi, wellness, halk oyunları, oryantiring, floor curling, dart, su topu ve yüzme gibi birçok branşta kurs imkanı sunulacak.

Bakanlığın önemli projeleri arasında yer alan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ise 7'den 70'e vatandaşlara yüzme kursları verilecek. GSB Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde de engelli bireylerin spora erişimini artırmak amacıyla yüzme ve cimnastik branşlarında kurslar düzenlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, GSB Spor Okulları'nın çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Amacımız, yaz tatilini daha aktif, sağlıklı ve verimli geçirmelerine katkı sağlamak, aynı zamanda onları ilgi duydukları branşlarla tanıştırmaktır. Manisa'mızın 17 ilçesinde bulunan spor tesislerimizde, uzman antrenörlerimiz eşliğinde ücretsiz eğitimlerimiz devam edecek. Sporun her yaştan birey için ulaşılabilir olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi GSB Spor Okulları'na davet ediyoruz." dedi.

GSB Spor Okulları'na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla yapabilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı