Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi

Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '15 Temmuz Sancak Koşusu', Manisa'da büyük bir katılımla yapılırken, 25 milli sporcu 2.5 kilometrelik parkurda demokrasi bilincini simgeleyen bayrağı elden ele taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen '15 Temmuz Sancak Koşusu', Manisa'da da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen koşuda, 25 milli sporcu 2 bin 500 metrelik parkuru 'Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır' sloganıyla tamamladı. Koşu, İzmir Caddesi'nden başlayarak Doğu Caddesi, Kuyumcular Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında yaklaşık 2 buçuk kilometrelik mesafede gerçekleşti. Ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyan sporculara, güzergah boyunca vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Her 100 metrede bir sancağı devralan sporcuların bayrak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, program sonunda koşuya katılan sporcuları tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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