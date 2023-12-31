Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç sahadaki Çağdaş Bodrum yenilgisi sonrası antrenör Ahmet Kandemir ile yollarını sürpriz şekilde ayırırken eski çalıştırıcı Hakan Demir'i dümene geçirmeye hazırlanıyor.

Bu sezon ligde 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle devrenin bitimine 1 hafta kala halen Play-Off hattında bulunan, ilk kez yer aldığı Avrupa'da da FIBA Europe Cup'ta elemeler ve ilk turu lider geçerek ikinci turda mücadele eden Manisa BŞB'de sezon başında göreve getirilip yönetimle arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenilen Kandemir ile vedalaşıldı. Kandemir'in yerine geçen sezon takımı ligdeki ilk yılında kümede tutarak Avrupa'ya taşıdıktan sonra İran Milli Takımı'nın dümenine geçen selefi Hakan Demir'in yuvaya dönmesi bekleniyor.