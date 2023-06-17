Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'dan Sinan Sağlam'ı transfer etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine takımın dümenine Antrenör Ahmet Kandemir'i getirdikten sonra transferde gaza basan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'dan forvet Sinan Sağlam'a da imza attırdı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine takımın dümenine Antrenör Ahmet Kandemir'i getirdikten sonra transferde gaza basan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'dan forvet Sinan Sağlam'a da imza attırdı. Daha önce iç transferde takım kaptanı Mustafa Baki Görür, dış transferde de Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'la sözleşme imzalayan Manisa ekibi, 25 yaşında, 1.99 boyundaki Sinan'ı da 1 yıllığına renklerine bağladı.