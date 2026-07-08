Manisa filesinde idari menajer tamam
Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, idari menajerlik görevine deneyimli isim Sabri Can'ı atadı.
SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da idari menajerlik görevine Sabri Can getirildi. Yeşil-beyazlılar Sabri Can'ın 2016-18'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'da çalışıp, 2018-26 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptığı, uzun yıllar Sultanlar Ligi ve Avrupa kupalarında önemli deneyimler edindiği vurguladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Can; Bursa'da 2016-17 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve 2017-18 CEV Challenge Kupası finali, Aydın'da 2018-19 CEV Challenge Kupası finali, 2021 Balkan Kupası şampiyonluğu ve 2021-22 CEV Challenge Kupası yarı finali başarılarını yaşadı. Tecrübesi ve birikimiyle kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sabri Can'a yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.