Haberler

Manisa filesinde idari menajer tamam

Manisa filesinde idari menajer tamam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, idari menajerlik görevine deneyimli isim Sabri Can'ı atadı.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da idari menajerlik görevine Sabri Can getirildi. Yeşil-beyazlılar Sabri Can'ın 2016-18'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'da çalışıp, 2018-26 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptığı, uzun yıllar Sultanlar Ligi ve Avrupa kupalarında önemli deneyimler edindiği vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Can; Bursa'da 2016-17 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve 2017-18 CEV Challenge Kupası finali, Aydın'da 2018-19 CEV Challenge Kupası finali, 2021 Balkan Kupası şampiyonluğu ve 2021-22 CEV Challenge Kupası yarı finali başarılarını yaşadı. Tecrübesi ve birikimiyle kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sabri Can'a yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu