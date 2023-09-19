Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon ve Avrupa hedeflerini paylaştı. Başantrenör Ahmet Kandemir, takımın bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncularla güçlü bir ekip olduğunu belirtti. Takım, 3 Ekim'de kendi evinde Avrupa Kupası elemelerine çıkacak.

- Manisa BBSK, yeni sezona ve Avrupa maçlarına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir:

"3 Ekim'de Avrupa Kupası elemelerini kendi evimizde oynayacağız ve bu bizim için büyük bir avantaj"

"Bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncular aldık"

MANİSA - Bu sene FIBA Europe Cup'ta da mücadele edecek olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, basınla bir araya gelerek, yeni sezon ve Avrupa hedeflerini paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup için hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde Muradiye Spor Salonu'nda sürdürüyor. Akşam gerçekleştirilecek antrenman öncesi düzenlediği 'Medya Günü' programıyla Manisalı basın mensuplarıyla buluşan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon ve Avrupa Kupası maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncular aldık"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bu sene Süper Lig'deki ikinci sezonu olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Başantrenör Ahmet Kandemir, çok yeni ve güçlü bir ekip oluşturduklarını söyledi. Kandemir, "Bu sene ligdeki hedeflerimizden bir tanesi Play-Off'a kalmak ve daha sonra da Avrupa Kupası hedefimiz var. 3 Ekim'de Avrupa Kupası elemelerini kendi evimizde oynayacağız ve bu bizim için büyük bir avantaj. Burayı geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Manisa şehri, sporu ve basketbolu çok seviyor. Manisa'yı Avrupa platformunda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Manisa tarihinde ilk defa Avrupa Kupası oynayacak. Şehir bu konuda çok heyecanlı. Kulüp yönetimi de çok arzulu ve istekli. Ön elemede çok kuvvetli iki rakiple oynayacağız. Kolay olmayacak. Ön elemeyi geçersek gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Taraftarımızdan geçen sezondakinden daha fazla destek bekliyoruz. Bu sezon onların çok seveceği bir basketbol ortaya koyacağız. Bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncular aldık. Bu takımda çok fazla özel oyuncu var" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de ilk sezonu olmalarına rağmen geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan takım kaptanı Mustafa Baki Görür, "Sezonun ortasından sonra yükselen bir grafiğimiz oldu. Bu grafiğimiz sayesinde bu sene Avrupa kupası maçlarına katılmayı hak ettik. Tabii ki ön eleme oynayacağız. Öncellikle önümüzdeki hafta Bahçeşehir ile bir lig maçımız var. Daha sonra Avrupa maçını oynayacağız. İlk hedefimiz lige iyi başlayıp, arkasından ön elemeyi geçip Avrupa Kupası'na katılmak. Manisa'da inanılmaz bir şekilde taraftar desteği artıyor. Biz de bu taraftar desteğine karşılık Avrupa ve ligde güzel maçlar izletmek istiyoruz. Manisa tarihinde Avrupa'da oynamak bir ilk. Manisa'nın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bizim için gurur verici bir an olacak" dedi.

Çok yeni bir takım olduklarını belirten Daron Fatts Russell da "Arkadaşlarımız etap etap takımımıza katıldı. İyi bir sezon öncesi kampı geçirdiğimizi düşünüyorum. Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Çok üst düzey maçlar oynadık. Birbirimize alışma ve takım olarak sahada uyumlu bir oyun sergilemek için önemli bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa Kupası'nda ön eleme oynayacağız. Bu ön eleme maçları oldukça zor geçecek. Bunun için de hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Çok kaliteli yabancı ve Türk oyunculardan kurulu bir takımla bu sezon mücadele edeceklerini ifade eden bir diğer oyuncu Dorukhan Engindeniz ise "Bu sene Manisa'nın çok büyük bir hedefi var. Avrupa Kupalarında başarılı olmak gibi. Euro Cup'ta oynayacağız. Eleme maçlarına hazır olmak için bir aylık süreci çok çalışarak ve yoğun tempoda geçirdik. Hazırlık maçları oynadık ve sonuca bakmaksızın eksiklerimizin zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Ligin başlamasına 10 günlük bir süremiz var. Taraftarımız bu takıma inansın ve güvensin. Onlar bizi desteklemeye devam ettikçe bizim başarılarımızın da aynı oranda artacağına inanıyorum. Umarım güzel bir sinerji yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.