Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-75 mağlup etti. Maçın detaylarında Manisa Basket'ten Yunus Emre Sonsırma 14 sayı, Saben Lee 20 sayı ile öne çıkarken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden McLemore 26 sayı kaydetti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen
1. Periyot: 12-23
Devre: 39-37
3. Periyot: 53-51
5 faulle çıkan: 35.57 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-75 mağlup etti.