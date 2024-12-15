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Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i Yendi

Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-75 mağlup etti. Maçın detaylarında Manisa Basket'ten Yunus Emre Sonsırma 14 sayı, Saben Lee 20 sayı ile öne çıkarken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden McLemore 26 sayı kaydetti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen

1. Periyot: 12-23

Devre: 39-37

3. Periyot: 53-51

5 faulle çıkan: 35.57 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-75 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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