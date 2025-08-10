Manisa Basket, Yiğit Onan ile Kadrosunu Güçlendirdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Manisa Basket, Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki pivot Yiğit Onan'ı transfer etti. Yiğit, kariyerinde Dynamic Belgrad, Beşikaş ve Gaziantep takımlarında oynamıştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde gaza basan Manisa Basket kadrosunu 23 yaşında, 2.08 boyundaki pivot Yiğit Onan'la güçlendirdi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğit Onan, kariyerinde daha önce Dynamic Belgrad, Beşiktaş, Gaziantep formaları giymişti. Geçen sezona Darüşşafaka'da başlayan genç uzun ligi Yalovaspor'da bitirdi.

