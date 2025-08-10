Manisa Basket, Yiğit Onan ile Kadrosunu Güçlendirdi
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde gaza basan Manisa Basket kadrosunu 23 yaşında, 2.08 boyundaki pivot Yiğit Onan'la güçlendirdi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğit Onan, kariyerinde daha önce Dynamic Belgrad, Beşiktaş, Gaziantep formaları giymişti. Geçen sezona Darüşşafaka'da başlayan genç uzun ligi Yalovaspor'da bitirdi.
