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Manisa Basket, UCAM Murcia'ya Yenildi

Manisa Basket, UCAM Murcia'ya Yenildi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 5. hafta maçında Manisa Basket, İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 78-72 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında etkili olan konuk ekip, farkı açarak galip geldi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)

Manisa Basket: Pickett 14, Chiozza 6, Saben Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Leon Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Emre Sonsırma 3

Ucam Murcia : Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson, Ennis 18, Sant-Roos 10, Caupain 6, Brodziansky, Diagne, Hakanson 12, Birgander 2

1. periyot: 15-19

Devre: 29-39

3. periyot: 51-60

Beş faulle çıkan: White Jr. 39.26 ( Manisa Basket)

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 78-72 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, etkili oynayan Radebaugh ile bulduğu sayılarla periyodu 19-15 önde bitirdi.

Manisa Basket, 15. dakikada Yunus Emre Sonsırma ile bulduğu 3 sayılık basketle müsabakada ilk kez öne geçti: 26-25. Kalan bölümde kenardan gelen Hakanson ve Sant-Roos ile etkili olan UCAM Murcia, farkı açarak soyunma odasına 39-29 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Manisa Basket, Pickett ve Besson ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: (43-47). Kalan sürede savunmada etkili olan konuk ekip, hızlı hücumlarından bulduğu sayılarla farkı yeniden açarak periyodu, 60-51 önde tamamladı.

Final periyodunun başında üstünlüğünü koruyan UCAM Murcia, son 5 dakikaya 71-61 üstün girdi. Manisa Basket, kalan sürede Besson'un etkili oyunuyla farkı 3 sayıya kadar düşürse de (68-71) konuk ekip, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Serdar Alakuş - Spor
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