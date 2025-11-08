Manisa Basket, Trabzonspor'u Ağırlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Manisa Basket yarın evinde Trabzonspor'la karşılaşacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Geçen hafta lider Anadolu Efes'e deplasmanda direnemeyen Manisa Basket, ligde ilk 6 haftada 2 galibiyet elde etti. Karşıyaka'yı İzmir'de yenerek tekrar çıkışa geçen Trabzonspor'un ise 3 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor