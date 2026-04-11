Manisa Basket evinde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket, zapazasını Muradiye Spor Salonu'nda Tofaş ile yapacak. Manisa ekibi, matematiksel olarak kurtuluşunu ilan etmek için mücadele edecek.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket yarın sahasında Tofaş'la rakip olacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 5 hafta öncesi kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etme peşindeki Manisa ekibinin 25 maçta 8 galibiyeti var. Tofaş 10 galibiyet aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı