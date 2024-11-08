Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya ile Yollar Ayrıldı
Basketbol Süper Ligi'nde zor bir başlangıç yapan Manisa Basket, Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırdı. Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen takım, ligde ise henüz galibiyet elde edemedi.
BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'te sezonun başlamasına kısa süre kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile de yollar ayrıldı. Ligde 5'te 0'la düşme hattında başlamasına rağmen Avrupa'da 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Manisa ekibinde Tuzcukaya sezona Fenerbahçe Koleji'nde başlamış, ardından sürpriz bir şekilde kulübe imza atmıştı.